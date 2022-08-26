Захарова прокомментировала слова Трасс об отношении к Макрону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о президенте Франции Эммануэле Макроне. Об этом она написала 26 августа в Telegram.

По ее словам, если Трасс будет выбрана премьер-министром королевства, то жизнь в Великобритании станет совершенно иной, потому что подобных политиков во главе страны еще не было.

«Там и видно будет, кто с ней сможет «дружить», а кто сначала подумает. Про нынешние же отношения Лондона с Макроном министр иностранных дел Лиз Трасс ничего не знает. Для этого нужно отличать Британию от Бретани», — сказала Захарова.

25 августа Трасс задали вопрос о том, является ли Макрон для Великобритании другом или врагом. В ответ она заявила, что если станет премьер-министром, то будет судить французского лидера по его делам, а не по словам.

Вопрос о Макроне возник в свете разразившегося конфликта между экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном и французским лидером в конце прошлого года. Макрон тогда пожаловался на поведение Джонсона после телефонного разговора, в ходе которого обсуждалась трагедия с гибелью группы мигрантов, назвав его вульгарным.

Президент Франции в частной беседе назвал Бориса Джонсона клоуном, который «ищет козла отпущения из-за провала Brexit».

Эта ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват. Обе стороны говорили о намерении вместе решать миграционную проблему, однако на деле это им не удавалось.