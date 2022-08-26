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Трасс пообещала судить о Макроне «по делам его»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Julien Mattia
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с членами Консервативной партии в Норидже 25 августа, которую транслировал телеканал TalkTV, ответила на вопрос о президенте Франции Эммануэле Макроне в духе мудреца библейских времен.

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Когда Трасс спросили, кем является Макрон — другом или врагом Великобритании, — она осмотрелась, засмеялась и ответила, что «присяжных тут нет», чтобы вынести приговор о статусе французского лидера.

«Если я стану премьер-министром, я буду судить по делам его, а не по словам», — ответила претендент на кресло главы британского правительства.

Вопрос о Макроне возник в свете разразившегося конфликта между экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном и французским лидером в конце прошлого года. Макрон тогда пожаловался на поведение Джонсона после телефонного разговора, в ходе которого обсуждалась трагедия с гибелью группы мигрантов, назвав его вульгарным.

Президент Франции в частной беседе назвал Бориса Джонсона клоуном, который «ищет козла отпущения из-за провала Brexit».

Эта ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват. Обе стороны говорили о намерении вместе решать миграционную проблему, однако на деле это им не удавалось.

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