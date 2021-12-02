Макрон назвал Джонсона «клоуном»

Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», который «ищет козла отпущения из-за провала Brexit», пишет 2 декабря The Guardian.

Журнал Le Canard Enchaîné процитировал президента Франции, который описал администрацию Джонсона как «цирк», а премьер-министра упрекнул за попытки изобразить себя жертвой, чтобы избежать обвинений за «катастрофический» итог Brexit.

Макрон пожаловался на поведение Джонсона после телефонного разговора, в ходе которого обсуждалась трагедия с гибелью группы мигрантов, назвав его «вульгарным».

«Боджо разговаривает со мной в полную мощь, всё идет хорошо, мы обсуждаем дела, как взрослые люди, а затем он устраивает нам сложности до или после каким-то безвкусным образом. И это всегда один и тот же цирк», — приводит журнал слова Макрона.

Париж предлагал должностным лицам Великобритании обрабатывать заявления о предоставлении убежища мигрантам на французской земле. Но Лондон назвал это «фактором притяжения», который побуждает мигрантов приезжать снова к побережью Ла-Манша, и отказал.

В субботу, 27 ноября, после публикации письма Джонсона в Twitter, в котором он призвал Макрона принять его пять пунктов плана по пресечению трагедий с мигрантами, французский лидер отозвал приглашение в Италию министра внутренних дел Великобритании Прити Патель и колко высказался в адрес Джонсона.

«Печально видеть, что крупной страной, с которой мы могли бы сделать огромное количество дел, руководит клоун. Brexit — это отправная точка цирка Джонсона», — сказал Макрон.

Бывший посол Франции в Лондоне Сильви Берманн заявила, что отношения между странами «никогда не были такими плохими со времен Ватерлоо», пишет The Guardian.

30 ноября Бельгия и Франция обсуждали с агентством Евросоюза Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Поводом стал инцидент, произошедший в проливе 24 ноября, когда при попытке добраться в Великобританию затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек.

Ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват. Обе стороны говорят о намерении вместе решать миграционную проблему, однако на деле им пока это не удается.