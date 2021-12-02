Прямой эфир
Общество
Подросток пропал в Московской области
Общество
Любителей новогодних елок предупредили о наличии в них 53 видов плесени
Армия
Экспортный Ми-28НМ оснастят управляемыми ракетами «Хризантема»
Общество
Бурение трех скважин на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выполнено на 90%
Спорт
ПСЖ с обладателем «Золотого мяча» Месси не смогли обыграть «Ниццу»
Мир
Сухогруз из Находки затонул в Японском море
Армия
Приморье укрепят малыми ракетными кораблями «Каракурт»
Мир
Макрон назвал Джонсона «клоуном»
Общество
Стресс назвали виновником избытка «опасного» холестерина
Общество
Минздрав сообщил об упрощении правил получения медотвода от прививки

Макрон назвал Джонсона «клоуном»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», который «ищет козла отпущения из-за провала Brexit», пишет 2 декабря The Guardian.

Журнал Le Canard Enchaîné процитировал президента Франции, который описал администрацию Джонсона как «цирк», а премьер-министра упрекнул за попытки изобразить себя жертвой, чтобы избежать обвинений за «катастрофический» итог Brexit.

Канал конфронтации: о чем спорят Британия и Франция в Ла-Манше
И насколько «рыбная война» и потоки стремящихся в королевство мигрантов обострили отношения двух стран

Макрон пожаловался на поведение Джонсона после телефонного разговора, в ходе которого обсуждалась трагедия с гибелью группы мигрантов, назвав его «вульгарным».

«Боджо разговаривает со мной в полную мощь, всё идет хорошо, мы обсуждаем дела, как взрослые люди, а затем он устраивает нам сложности до или после каким-то безвкусным образом. И это всегда один и тот же цирк», — приводит журнал слова Макрона.

Париж предлагал должностным лицам Великобритании обрабатывать заявления о предоставлении убежища мигрантам на французской земле. Но Лондон назвал это «фактором притяжения», который побуждает мигрантов приезжать снова к побережью Ла-Манша, и отказал.

В субботу, 27 ноября, после публикации письма Джонсона в Twitter, в котором он призвал Макрона принять его пять пунктов плана по пресечению трагедий с мигрантами, французский лидер отозвал приглашение в Италию министра внутренних дел Великобритании Прити Патель и колко высказался в адрес Джонсона.

«Печально видеть, что крупной страной, с которой мы могли бы сделать огромное количество дел, руководит клоун. Brexit — это отправная точка цирка Джонсона», — сказал Макрон.

Бывший посол Франции в Лондоне Сильви Берманн заявила, что отношения между странами «никогда не были такими плохими со времен Ватерлоо», пишет The Guardian.

30 ноября Бельгия и Франция обсуждали с агентством Евросоюза Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Поводом стал инцидент, произошедший в проливе 24 ноября, когда при попытке добраться в Великобританию затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек.

Ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват. Обе стороны говорят о намерении вместе решать миграционную проблему, однако на деле им пока это не удается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021