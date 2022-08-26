Трейлер фильма о скандальной жизни сына Байдена появился в Сети

Трейлер художественного фильма режиссера Роберта Дави «Мой сын Хантер» появился в YouTube 26 августа.

Картина повествует о жизни сына президента США Джо Байдена. В центре сюжета — сделки Хантера Байдена за рубежом.

«Предупреждение! Этот фильм содержит: секс, проституцию, наркотики, кумовство, отмывание денег, еще секс, ноутбук из ада, китайских шпионов, украинских «бизнесменов», Коммунистическую партию Китая, распродажу Америки, большого парня, кукурузные хлопья, еще секс, дополнительные наркотики и... Семью», — говорится в описании.

Хантера Байдена играет Лоуренс Фокс, известный по сериалу «Льюис», а его отца — Джон Джеймс, игравший в сериалах «Династия» и «Семья Колби».

Ранее, 27 июня, сообщалось, что Хантер Байден пользовался услугами, предположительно, связанных с Россией сотрудниц эскортных агентств в то время, когда получал финансовую помощь от отца. Хантер прокомментировал данное утверждения лишь тем, что спросил журналистов: «Да что с вами такое?»

До этого, 7 июня, стало известно, что Хантер Байден нагишом позировал на камеру, размахивая пистолетом. Отмечалось, что видеокадры были сделаны в гостиничном номере, где Хантер проводил время с девушкой легкого поведения. По некоторым данным, оружие, которым размахивал наследник американского президента, является незаконно полученным.

Кадры голого Хантера не впервые гуляют по интернету. 1 июня британская газета Daily Mail сообщила, что Хантер активно пользуется Pornhub свыше пяти лет, и даже назвала его любимые разделы. Также, по информации издания, он вызывал женщин легкого поведения и сам снимал с ними любительские ролики, которые выкладывал на Pornhub. Один из таких, по данным журналистов, он отправил контакту по имени Папа.

В августе прошлого года видеокадры обнаженного Байдена-младшего также разошлись по интернету. Как сообщала газета Daily Mail, на кадрах Хантер рассказывает неизвестной нагой девушке о том, как он потерял сознание в бассейне, когда его компьютер с личными данными был украден.