Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета помощи и РСЗО HIMARS
Экономика
Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной
Мир
МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности
Мир
Анкара попросила ООН официально изменить название Турции
Мир
Минобороны предупредило о плане Киева наносить удары американскими РСЗО по РФ
Мир
ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на сумму свыше €35 млрд
Политика
МИД РФ представил доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
Мир
Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом»
Мир
Байден назвал маловероятной стабилизицию цен в США из-за кризиса вокруг Украины
Мир
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа
Мир
Нидерланды и ФРГ начнут добывать газ в Северном море

Газета Daily Mail опубликовала порноматериалы с участием сына Джо Байдена

0
Фото: ТАСС/Zuma Wire/Cbs Sunday Morning
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын президента США Хантер Байден оказался активным пользователем эротического сайта Pornhub и владел премиум-аккаунтом. Подробности его интимной жизни раскрыла британская газета Daily Mail, так как ранее секретный информатор передал журналистам ноутбук сына американского политика.

Довольно с порно: Роскомнадзор отправил на экспертизу ролики с PornHub
Если будет подтверждено, что клипы нарушают закон, страницы ресурса могут быть заблокированы

Хантер Байден активно пользуется Pornhub свыше пяти лет, а его любимыми разделами являются «МИЛФ крэк кокаин порно», «Одинокая вдова» и «18-летние». За неделю мужчина посещал приблизительно 281 сайт, 98 из которых эротического содержания.

Также он вызывал проституток и сам снимал с ними любительские ролики, которые выкладывал на Pornhub. Один из таких, по данным журналистов, он отправил контакту по имени «Папа». Неизвестно, скрывается ли под названием действующий президент США Джо Байден.

Хантера Байдена обвиняют в причастности к созданию компонентов биологического оружия на Украине. Соответствующее заявление еще 30 марта сделал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, после чего и появился информатор, который передал сломанный ноутбук сына главы США репортерам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022