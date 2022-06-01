Сын президента США Хантер Байден оказался активным пользователем эротического сайта Pornhub и владел премиум-аккаунтом. Подробности его интимной жизни раскрыла британская газета Daily Mail, так как ранее секретный информатор передал журналистам ноутбук сына американского политика.

Хантер Байден активно пользуется Pornhub свыше пяти лет, а его любимыми разделами являются «МИЛФ крэк кокаин порно», «Одинокая вдова» и «18-летние». За неделю мужчина посещал приблизительно 281 сайт, 98 из которых эротического содержания.

Также он вызывал проституток и сам снимал с ними любительские ролики, которые выкладывал на Pornhub. Один из таких, по данным журналистов, он отправил контакту по имени «Папа». Неизвестно, скрывается ли под названием действующий президент США Джо Байден.

Хантера Байдена обвиняют в причастности к созданию компонентов биологического оружия на Украине. Соответствующее заявление еще 30 марта сделал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, после чего и появился информатор, который передал сломанный ноутбук сына главы США репортерам.