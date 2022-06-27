СМИ сообщили об оплате Байденом эскортниц для своего сына Хантера

Сын президента США Джо Байдена Хантер пользовался услугами, предположительно, связанных с Россией сотрудниц эскортных агентств в то время, когда получал финансовую помощь от отца. Об этом 27 июня сообщила газета Washington Examiner.

Уточняется, что данная информация подтверждается данными с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена. Согласно им, с ноября 2018 года по март 2019 года сын действующего американского лидера потратил на услуги данных сотрудниц порядка $30 тыс.

В материале говорится, что Хантер Байден смог позволить это себе, в частности, потому что его отец согласился перечислить ему около $100 тыс. «для помощи в оплате счетов» в декабре 2018 года — январе 2019 года.

Уточняется, что Хантер Байден, в частности, попросил у отца около $20 тыс. на лечение в реабилитационном центре для лиц, страдающих от наркозависимости, но так и не зарегистрировался для участия в соответствующей программе.

При этом подчеркивается, что нет никаких свидетельств того, что Джо Байден знал о расходах сына на услуги сотрудниц эскортных агентств.

В статье также утверждается, что Хантер Байден прокомментировал данные утверждения лишь тем, что спросил журналистов: «Да что с вами такое?»

Ранее, 18 июня, ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли. Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. Отрывки из ее личных записей Карлсон озвучил в эфире своей передачи.

7 июня сообщалось, что Хантер Байден нагишом позировал на камеру, размахивая пистолетом. Отмечалось, что видеокадры были сделаны в гостиничном номере, где Хантер проводил время с девушкой легкого поведения. По некоторым данным, оружие, которым размахивал наследник американского президента, является незаконно полученным.

Кадры голого Хантера не впервые гуляют по интернету. 1 июня британская газета Daily Mail сообщила, что Хантер активно пользуется Pornhub свыше пяти лет, и даже назвала его любимые разделы. Также, по информации издания, он вызывал женщин легкого поведения и сам снимал с ними любительские ролики, которые выкладывал на Pornhub. Один из таких, по данным журналистов, он отправил контакту по имени Папа.

В августе прошлого года видеокадры обнаженного Байдена-младшего также разошлись по интернету. Как сообщала газета Daily Mail, на кадрах Хантер рассказывает неизвестной нагой девушке о том, как он потерял сознание в бассейне, когда его компьютер с личными данными был украден.