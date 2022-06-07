Сын Байдена голым размахивал оружием на камеру

Сын президента США Джо Байдена — Хантер — нагишом позировал на камеру, размахивая пистолетом. Видеокадры были слиты и быстро разошлись в американских СМИ.

По информации газеты New York Post, видеокадры были сделаны в гостиничном номере, где Хантер проводил время с девушкой легкого поведения. По некоторым данным, оружие, которым размахивал наследник американского президента, является незаконно полученным.

Кадры голого Хантера не впервые гуляют по интернету. 1 июня британская газета Daily Mail сообщила, что Хантер активно пользуется Pornhub свыше пяти лет, и даже назвала его любимые разделы. Также, по информации издания, он вызывал женщин легкого поведения и сам снимал с ними любительские ролики, которые выкладывал на Pornhub. Один из таких, по данным журналистов, он отправил контакту по имени «Папа».

В августе прошлого года видеокадры обнаженного Байдена-младшего также разошлись по интернету. Как сообщала газета Daily Mail, на кадрах Хантер рассказывает неизвестной нагой девушке о том, как он потерял сознание в бассейне, когда его компьютер с личными данными был украден.