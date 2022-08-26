Лукашенко назвал Шольца и Макрона пиарящимися на разговорах с Путиным пацанами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о канцлере ФРГ Олафе Шольце, призвал не обращать внимание «на болтовню этого пацана». Такой же эпитет он употребил и в отношении президента Франции Эмманюэля Макрона. Как пояснил 26 августа белорусский лидер, глава правительства ФРГ не понимает ничего в своей работе и однажды попытался скомпрометировать перед ним президента РФ Владимира Путина.

«Поверьте, моя реакция, вы ее должны запомнить, это пацан. Шольц — пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко рассказал о разговоре с Шольцем, в котором тот ему сообщил, что российский лидер перед началом специальной операции по защите Донбасса якобы говорил с ним о том, что Белоруссия и Украина не могут быть независимыми государствами. Как пояснил белорусский лидер, такие разговоры между главами государств обычно носят абсолютно закрытый характер.

«Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства — это вещи незыблемые. Все!» — указал Лукашенко.

Белорусский президент также заметил, что и французский президент Эмманюэль Макрон как-то «пиарился перед журналистами» разговором с российским лидером.

«Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — заключил Лукашенко.

Ранее, 23 августа, в Германии посмеялись над заявлением Шольца о том, что решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» разоблачило стратегию Путина. В своих комментариях читатели газеты Die Welt указали, канцлер заговорил о важности развития зеленого водорода по причине того, чтобы «не попасть в ловушку российского лидера» и заявили, что теперь им придется «держать кулачки за Путина», чтобы эти мысли материализовались.

В свою очередь обозреватель Николя Готье в статье для Boulevard Voltaire в тот же день указал, что президент России не доверяет французскому лидеру Макрону из-за проводимой им политики. Автор подчеркнул, что республике надо было бы сделать всё возможное для остановки конфликта вокруг Украины, но для этого нужна достойная дипломатия, от которой Макрон далек.

Ранее, 7 июля, французы негативно отнеслись к обнародованию содержания переговоров президента их страны с Путиным. Читатели местной газеты Le Figaro раскритиковали публикацию издания с частичным содержанием встречи глав двух государств. По их мнению, русские в данном случае совершенно правы, заявив, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции, так как это может только ослабить международное положение Франции. Другой француз заявил, что Макрон своим поступком «опустил себя ниже плинтуса». По его мнению, теперь доверие к президенту Франции упадет со стороны других мировых лидеров.