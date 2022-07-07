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Французы раскритиковали Макрона за утечку содержания разговора с Путиным

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
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Французы негативно отнеслись к обнародованию содержания переговоров президента их страны Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина. Читатели местной газеты Le Figaro раскритиковали публикацию издания с частичным содержанием встречи глав двух государств.

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«Русские правы. Это может только ослабить международное положение Франции», — пишет один из читателей издания.

Другой француз заявил, что Макрон этим поступком «опустил себя ниже плинтуса». По его мнению, теперь доверие к президенту Франции упадет со стороны других мировых лидеров.

«Публикация этих переговоров — огромная ошибка. Путин лишился всякого доверия к Макрону на будущих встречах. Это наглядно показывает актерство Макрона. Он пытается выдать комедийный акт в своем исполнении за дипломатию», — отмечает еще один читатель газеты.

«На сей раз Москва абсолютно права. Совершенно нелепо раскрывать дипломатические переговоры», — добавил другой читатель.

В большинстве случаев французы сошлись в едином мнении — обнародовать содержания дипломатического разговора не стоило без ведома другой стороны.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатическая этика не предполагает слива записей переговоров.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера с журналистами» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

30 июня Макрон заявил, что не исключает новых контактов с Путиным.

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