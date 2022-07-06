Лавров указал на недопустимость «слива» переговоров ввиду дипломатической этики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 6 июля, что дипломатическая этика не предполагает слива записей переговоров.
«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — сказал он журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.
Так Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Глава российского МИДа также отметил, что когда Москва публиковала детали переговоров Путина с коллегами из Франции и Германии, то их несколько раз предупреждали о намерениях. Однако какой-то реакции на это не последовало, указал Лавров.
3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, это характеризует подходы Франции к дипломатии.
По словам дипломата, один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера с журналистами» в Париже. Таким образом Захарова прокомментировала документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора лидеров Франции и РФ.
30 июня Макрон заявил, что не исключает новых контактов с Путиным. До этого, 3 июня, президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с коллегой из России более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации.