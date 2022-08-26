Правительство Болгарии предложило «Газпрому» обсудить поставки газа

Правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил телеканалу Nova 26 августа.

При этом, по его словам, в настоящее время активные переговоры не ведутся.

«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», — уточнил Христов.

Среди предложений названо продление срока приема оставшихся объемов газа.

При этом министр уточнил, что Болгария по-прежнему покупает российский газ, только через посредников и «платит сверху 30%».

Кроме того, по его словам, 25 августа София и Еврокомиссия провели переговоры относительно покупки энергоресурса у «Газпрома». Речь шла о действующем контракте, но «платежная схема, на которой будет настаивать правительство, — банковская гарантия при получении месячной поставки газа», отметил он.

«У нас было полное понимание предмета», — добавил Христов.

Накануне министра энергетики Болгарии рассказал, что энергоресурс российской компании второй по дешевизне после азербайджанского газа. Стоимость заказанных предыдущим правительством двух партий сжиженного природного газа на 50% превышает цену поставок «Газпрома».

22 августа Христов так же заявлял, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа.

«Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» 27 апреля в связи с отсутствием оплаты за энергоресурс в рублях. После этого София заявила о планах найти альтернативный поставщиков, однако на фоне грядущего кризиса правительство страны, в том числе принявшее решение об отказе от сотрудничества с «Газпромом» было отправлено в отставку.