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Юрист оценила просьбу Гааги получить освобождение от антироссийских санкций

Юрист Ярмуш: освобождение Гааги от антироссийских санкций станет прецедентом
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Фото: REUTERS/Vladimir Soldatkin
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Если власти нидерландского города Гаага смогут добиться временного освобождения от антироссийских санкций, то это может повлечь за собой аналогичные действия со стороны других муниципалитетов. Об этом 26 августа «Известиям» сообщила юрист Мария Ярмуш.

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«Если им удастся положительно решить этот вопрос, то это будет прецедент. И в дальнейшем, если удастся санкции обходить, то следующие шаги будут предпринимать другие муниципалитеты. Для жизнеобеспечения своих граждан они будут обходить эти санкции и получать из России необходимые энергоносители», — сказала юрист.

Она добавила, что если запрос Гааги не будет удовлетворен, то она может обратиться в суд.

«Муниципалитет будет через суд доказывать свое право решить данный вопрос на своей конкретной территории для защиты интересов своих граждан», — сказала Ярмуш.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в рамках санкций государственные органы должны разорвать существующие контракты с российскими компаниями к 10 октября. Однако для Гааги текущим поставщиком газа является «Газпром», и попытки найти замену в июне и июле не привели к успеху. В связи с этим муниципалитет попросил сделать исключение для нынешнего соглашения с «Газпромом» до 1 января 2023 года.

26 августа премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что коллективный Запад усиливает санкционное давление на РФ и Белоруссию, хотя сам же чувствует отдачу от этой политики. Он подчеркнул, что международная экономическая и торговая система расшатывается, нарушаются привычные связи и уклады, однако в нынешних условиях Евразийский экономический союз доказал свою эффективность.

23 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз зимой понесет урон из-за поддержки киевского режима и введенных против России санкций. По его словам, приближающаяся зима будет жесткой.

До этого, 15 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», вводя санкции против РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов ввиду санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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