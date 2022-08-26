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Reuters рассказало о намерении Гааги получить освобождение от антироссийских санкций

Reuters: Гаага попросит временное освобождение от санкций ЕС против РФ из-за газа
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Фото: TASS/EPA/PHIL NIJHUIS
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Власти нидерландского города Гаага заявили, что направят просьбу о временном освобождении от санкций Европейского союза против России. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 25 августа.

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Как отмечается в публикации, в рамках санкций государственные органы должны разорвать существующие контракты с российскими компаниями к 10 октября. Однако для муниципалитета текущим поставщиком газа является «Газпром», и попытки найти замену в июне и июле не привели к успеху.

«Мы попросим сделать исключение для нашего нынешнего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — цитирует агентство письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

По ее мнению, отсрочка будет получена, потому что Гаага выполнила условие проведения тендера без положительного результата. Брейнес также отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с «Газпромом».

23 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг сделал заявление, что Евросоюз зимой понесет урон из-за поддержки киевского режима и введенных против России санкций. По его словам, приближающаяся зима будет жесткой.

До этого, 15 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», вводя санкции против РФ. По его словам, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он добавил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов ввиду санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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