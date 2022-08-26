Мишустин указал на негативную отдачу Западу от антироссийский санкций

Коллективный Запад усиливает санкционное давление на РФ и Белоруссию, хотя сам же чувствует отдачу от этой политики. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», — сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Мишустин подчеркнул, что международная экономическая и торговая система расшатывается, нарушаются привычные связи и уклады, однако в нынешних условиях Евразийский экономический союз (ЕАЭС) доказал свою эффективность.

Кроме того, премьер-министр отметил, что активно идет переход на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС, этот показатель уже достиг 75%.

23 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз зимой понесет урон из-за поддержки киевского режима и введенных против России санкций.

17 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные в отношении России санкции показали свою малоэффективность и нанесли больший урон их авторам.

До этого, 15 августа, президент России Владимир Путин отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»