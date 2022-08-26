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ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества с ЗАЭС на Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебили последнюю линию передачи из Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву часть страны, возможности поставлять электроэнергию туда нет. Об этом 26 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра… По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на подконтрольную Киеву часть Украины], нет физической возможности это делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день украинская компания «Энергоатом» сообщила, что все блоки Запорожской АЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины.

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