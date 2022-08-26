ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества с ЗАЭС на Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебили последнюю линию передачи из Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву часть страны, возможности поставлять электроэнергию туда нет. Об этом 26 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра… По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на подконтрольную Киеву часть Украины], нет физической возможности это делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день украинская компания «Энергоатом» сообщила, что все блоки Запорожской АЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины.

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