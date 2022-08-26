«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети

Все блоки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины. Об этом 26 августа сообщает украинская компания «Энергоатом» в своем официальном Telegram-канале.

«По состоянию на 9.00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», — указано в сообщении оператора ЗАЭС.

В пресс-службе «Энергоатома» также добавили, что линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины восстановлена, а прямо сейчас ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. В компании добавили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Ранее, 25 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты. По словам Балицкого, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Ранее в этот день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как он пояснил, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Балицкий 25 августа рассказал, что ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по ЗАЭС.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. 23 августа российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских боевиков.

Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике для посещения АЭС. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что миссия может приехать в начале сентября.

25 августа совет Госдумы выступил с требованием прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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