Байден примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре

Президент США Джо Байден примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая состоится 19 — 20 сентября. Об сообщило агентство Reuters 25 августа.

«18 сентября президент Байден отправится в Нью-Йорк. В понедельник, 19 сентября, и во вторник, 20 сентября, президент примет участие в 77-й сессии ГА ООН», — передает издание со ссылкой на Белый дом.

8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на 77-й сессии ГА ООН.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России не поедет на Генассамблею ООН. Его выступление по видеосвязи также не предполагается. Последний раз российский лидер выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Лавров, отвечая на вопрос «Известий» 5 августа, заявил, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что странам Запада «не дано это решать». Дипломат уточнил, что у США, как у страны-хозяйки штаб-квартиры, перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность нормально участвовать в работе любых органов организации.

Как стало известно 20 июля, в 2022 году неделя высокого уровня ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит Джо Байден. Согласно предварительной программе, Сергей Лавров выступит 24 сентября.