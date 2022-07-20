Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в очном формате

Все выступления в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) будут проходить полностью в очном формате. Об этом сообщила 20 июля на брифинге официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, следующим выступит американский лидер Джо Байден, а также лидеры Франции и Турции Эмануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно предварительной программе, он выступит 24 сентября.

Украинский президент Владимир Зеленский также планирует выступить на мероприятии. Ожидается, что Зеленский выступит 21 сентября. Представители Великобритании, Израиля, Италии и Японии — на следующий день. Речь канцлера Германии Олафа Шольца ожидается 23 сентября.

В программе заявлены также выступления глав Ирана и Венесуэлы, кроме того, выступят лидеры Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Туркмении, Узбекистана, Эстонии и главы правительств Армении и Грузии. От Азербайджана, Белоруссии и Таджикистана ожидаются министры. Также на министерском уровне запланировано выступление Сирии.

Предварительная программа мероприятия может меняться. Ближе к сентябрю будет опубликован конечный вариант уровня участников и времени их выступления.