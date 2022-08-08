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Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

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Фото: TAСС/Александр Щербак
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо российского президента Владимира Путина возглавит делегацию России на Генассамблее ООН. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации в понедельник, 8 августа.

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Кроме главы МИД РФ, в состав делегации войдут заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, председатели комитетов Государственной думы и Совфеда по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также несколько директоров департаментов Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что Генассамблея ООН пройдет в сентябре. Неделя высокого уровня состоится в период с 20 по 26 сентября, пишет сайт aif.ru.

О том, что Путин не поедет на Генассамблею ООН, стало известно ранее в этот день. Кроме того, его выступление по видеосвязи также не предполагается. Последний раз российский лидер выступал на 75-ой сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Накануне, 5 августа, Лавров заявлял, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Как он тогда сказал, «будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия въезд запретить, посмотрим».

Как стало известно 20 июля, в 2022 году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.

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