Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо российского президента Владимира Путина возглавит делегацию России на Генассамблее ООН. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации в понедельник, 8 августа.
Кроме главы МИД РФ, в состав делегации войдут заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, председатели комитетов Государственной думы и Совфеда по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также несколько директоров департаментов Министерства иностранных дел России.
Отмечается, что Генассамблея ООН пройдет в сентябре. Неделя высокого уровня состоится в период с 20 по 26 сентября, пишет сайт aif.ru.
О том, что Путин не поедет на Генассамблею ООН, стало известно ранее в этот день. Кроме того, его выступление по видеосвязи также не предполагается. Последний раз российский лидер выступал на 75-ой сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.
Накануне, 5 августа, Лавров заявлял, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Как он тогда сказал, «будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия въезд запретить, посмотрим».
Как стало известно 20 июля, в 2022 году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.