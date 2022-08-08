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Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Также не предполагается его выступление по видеосвязи, сообщил 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Поездка и выступление не планируются», — сказал он ТАСС.

Как следует из опубликованного на сайте правовой информации в понедельник распоряжения главы государства, возглавит делегацию РФ на 77-й сессии Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также в делегацию войдут заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Лавров, отвечая на вопрос «Известий» 5 августа, заявил, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что странам Запада «не дано это решать». Дипломат уточнил, что у США, как у страны-хозяйки штаб-квартиры, перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность нормально участвовать в работе любых органов организации. По его словам, создавая проблему с выдачей виз россиянам, в том числе дипломатам, США нарушают свои обязательства.

Как стало известно 20 июля, в 2022 году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.

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