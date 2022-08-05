Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Лавров прокомментировал участие РФ в осенней Генассамблее ООН

Лавров: генсеку ООН необходимо добиться от США, как от хозяйки штаб-квартиры, приличного поведения
0
Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Об этом заявил 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий» на заключительной пресс-конференции по итогам визита в Азию.

Министр отметил, что западным странам «не дано это решать».

«Что касается уровня нашего присутствия, будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия въезд запретить, посмотрим. По крайней мере, у США, как у страны-хозяйки штаб-квартиры, перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность комфортно и нормально участвовать в работе любых органов организации. США, конечно, манкируют этой своей обязанностью», — сказал министр.

Также Лавров рассказал, что недавно «в очередной раз» он отправил генсеку ООН письмо, который, в свою очередь, должен добиваться от хозяйки штаб-квартиры того, чтобы «она вела себя прилично».

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

«Причем это соглашение, которое было достигнуто между ООН и США насчет пребывания штаб-квартиры ООН, предполагает право генсека возбуждать арбитраж, если Вашингтон будет нарушать свои обязанности. Вот уже несколько лет генсек почему-то не может или не хочет воспользоваться этим своим правом. Мы ему напоминаем, что оно у него есть. Им надо активно пользоваться», — отметил глава МИДа.

Лавров указал, что российская сторона напоминает генсеку ООН о необходимости воспользоваться своим правом привлечь США к ответственности еще со времен администрации американского президента Барака Обамы, которая на последних неделях своего пребывания в Белом доме преступно отобрала у РФ объекты дипнедвижимости.

В том числе объекты, в которых располагается российское представительство ООН.

«Будем надеяться, что США осознают, что даже при их репутации на международной арене, им важно избегать впечатления, что они боятся дискуссий и пытаются перекрыть каналы тех стран, чья позиция противоречит американской», — добавил Лавров.

В апреле Сергей Лавров заявил, что мир находится на этапе, когда для ООН и мирового сообщества настал момент истины: либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022