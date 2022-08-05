Лавров прокомментировал участие РФ в осенней Генассамблее ООН

Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Об этом заявил 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий» на заключительной пресс-конференции по итогам визита в Азию.

Министр отметил, что западным странам «не дано это решать».

«Что касается уровня нашего присутствия, будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия въезд запретить, посмотрим. По крайней мере, у США, как у страны-хозяйки штаб-квартиры, перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность комфортно и нормально участвовать в работе любых органов организации. США, конечно, манкируют этой своей обязанностью», — сказал министр.

Также Лавров рассказал, что недавно «в очередной раз» он отправил генсеку ООН письмо, который, в свою очередь, должен добиваться от хозяйки штаб-квартиры того, чтобы «она вела себя прилично».

«Причем это соглашение, которое было достигнуто между ООН и США насчет пребывания штаб-квартиры ООН, предполагает право генсека возбуждать арбитраж, если Вашингтон будет нарушать свои обязанности. Вот уже несколько лет генсек почему-то не может или не хочет воспользоваться этим своим правом. Мы ему напоминаем, что оно у него есть. Им надо активно пользоваться», — отметил глава МИДа.

Лавров указал, что российская сторона напоминает генсеку ООН о необходимости воспользоваться своим правом привлечь США к ответственности еще со времен администрации американского президента Барака Обамы, которая на последних неделях своего пребывания в Белом доме преступно отобрала у РФ объекты дипнедвижимости.

В том числе объекты, в которых располагается российское представительство ООН.

«Будем надеяться, что США осознают, что даже при их репутации на международной арене, им важно избегать впечатления, что они боятся дискуссий и пытаются перекрыть каналы тех стран, чья позиция противоречит американской», — добавил Лавров.

В апреле Сергей Лавров заявил, что мир находится на этапе, когда для ООН и мирового сообщества настал момент истины: либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам.