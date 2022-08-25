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Застрявший в Шарм-эль-Шейхе самолет вылетел в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пассажирский лайнер, задержавшийся в Шарм-эль-Шейхе, вылетел в Москву. Об этом 25 августа сообщили «Известиям» в авиакомпании RedWings.

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«После подтверждения полной исправности воздушного судна и получения разрешения авиационных властей рейс 5084 был отправлен из Шарм-эль-Шейха в Москву — вылет состоялся в 20:05 по местному времени (21:05 мск)», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Полет продлится около шести часов, уточняется в сообщении.

Борт задержался по техническим причинам. На курорте застряли более 400 российских туристов. С их слов, самолет задержали, а их расселили в ближайший отель.

В пресс-службе авиакомпании RedWings «Газете.Ru» рассказали, что туристов расселили в гостиницы с системой all inclusive.

Ранее, в конце июня, рейс российской авиакомпании iFly, который должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в Москву, был задержан более чем на сутки из-за неисправности самолета.

28 июня сообщалось, что группа туристов из России не может вернуться из Шарм-эль-Шейха в Москву на протяжении пяти дней из-за переноса авиарейсов.

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