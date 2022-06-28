Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержан из-за неисправности самолета
Рейс российской авиакомпании iFly, который должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Москву 27 июня, задержан более чем на сутки из-за неисправности самолета. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба перевозчика.
«Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пассажиры размещены в отеле рядом с аэропортом за счет авиакомпании.
Ранее в этот день сообщалось, что группа туристов из России не может вернуться из Шарм-эль-Шейха в Москву на протяжении пяти дней из-за переноса авиарейсов.
27 июня туристов отвезли в 10:00 в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании iFly F7 4710. Когда все сели в самолет, одной пассажирке стало плохо. Позднее туристам сообщили, что рейс переносится из-за технических неполадок. Пассажиров высадили из самолета, и до 18:00 они находились в аэропорту в ожидании повторной попытки вылета.