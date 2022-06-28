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Российские туристы пятый день не могут вернуться из Египта на родину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Группа туристов из России не может вернуться из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Москву на протяжении пяти дней из-за переноса авиарейсов.

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Как рассказала одна из застрявших в Египте россиянка Дарья, она должна была вернуться в Россию еще 23 июня рейсом авиакомпании EgyptAir.

«Туроператор нам об этом (о задержке вылета. — Ред.) заранее сообщил, и нас на четыре дня оставили в нашем отеле, проживание продлили бесплатно», — цитирует ее «РИА Новости».

Вчера, 27 июня, туристов отвезли в 10 часов утра в аэропорт, чтобы те вылетели рейсом российской компании iFly F7 4710. Когда все сели в самолет, одной пассажирке стало плохо. Позднее туристам сообщили, что рейс переносится из-за технических неполадок. По информации пассажиров, была обнаружена какая-то неисправность колеса у воздушного судна. Так, пассажиров высадили из самолета, и они до 18 часов вечера находились в ожидании повторной попытки вылета в аэропорту. После туристов расселили в другой отель.

Теперь туристам обещают сообщить новую информацию по вылету во вторник, 29 июня.

Это не первый случай, когда российские туристы не могут вернуться в запланированное время на родину. Так, 10 марта сотрудница одного из турагентств рассказала «Известиям», что туристы из РФ, в том числе и она, не могли вылететь из Египта несколько дней. По словам собеседницы, на вторые сутки ей сообщили о неисправности борта, на котором она должна была лететь в Россию. Из-за этого пришлось ждать резервный борт.

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