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Рейс Шарм-эш-Шейх – Москва задержан по технической причине

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Фото: Global Look Press/hutchison/eye ubiquitous
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Рейс Шарм-эш-Шейх – Москва задержан по технической причине. Лайнер будет готов к вылету сегодня вечером, сообщили «Известиям» 25 августа в пресс-службе перевозчика.

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«В данный момент самолетом занимаются технические специалисты. Авиакомпания приносит всем пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе.

Все пассажиры рейса расселены в три гостиницы Шарм-эш-Шейха, услуги в которых оказываются по системе all inclusive.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что зарубежные отели стали жаловаться на нехватку туристов из России. Как рассказала директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер, россияне стали всё реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет. Она отметила, что такая ситуация складывается из-за нестабильной ситуации в России и меняющегося курса валют.

13 июля аналитик в крупной российской компании по продаже билетов рассказал «Известиям», что средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с сезоном 2021-го. Отмечалось, что сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию и ОАЭ.

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