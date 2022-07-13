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Авиабилеты за границу подорожали более чем на треть

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Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков
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Средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же сезоном 2021-го. Такие данные «Известиям» предоставил аналитик в крупной российской компании по продаже билетов.

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Если в прошлом году отправиться за границу самолетом и вернуться в Россию можно было в среднем за 29 тыс. рублей (расчеты сделаны на одного человека в эконом-классе), то в этом — уже за 39,9 тыс., сообщил источник. Речь не только о прямых перелетах в доступные россиянам страны, но и о рейсах с пересадками.

Сильнее всего этим летом подорожали перелеты в Израиль (в два раза, до 54,5 тыс. рублей на человека), в Турцию (в 1,9 раза до 42,6 тыс.), в ОАЭ (в 1,8 раза до 54,7 тыс.), сообщил источник «Известий». Билеты в Армению выросли в цене в 1,3 раза в среднем до 27 тыс., в Египет — в 1,3 раза до 44,4 тыс., в Азербайджан — в 1,2 раза до 40,5 тыс., добавил он.

Схожие данные «Известиям» привели в «Туту.ру». По данным сервиса, в разы подорожали направления, куда без пересадок теперь вообще не добраться. Например, перелет Москва-Салоники (Греция) подорожал почти вчетверо, Санкт-Петербург-Ларнака (Кипр) — в 3,5 раза, Москва-Варшава (Польша) — в 3,4 раза, Москва-Барселона (Испания) — в 3,2 раза, рейсы из столицы в Болонью (Италия) и Загреб (Хорватия) — почти втрое.

По данным сервиса «Тинькофф Путешествия», цены на самые популярные из доступных зарубежных направлений действительно выросли, но не так значительно. Как сообщили в компании, перелет в Турцию подорожал на 57% до 34,5 тыс. рублей, в Армению — на 23% до 27,2 тыс., в Египет — на 12 % до 35 тыс., в ОАЭ — на 5% до 37,7 тыс. А вот авиабилет в Италию (с пересадками) вырос в цене на 70% до 61,9 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Добор высоты: авиабилеты за границу подорожали более чем на треть»

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