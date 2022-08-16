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Зарубежные отели пожаловались на нехватку туристов из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер в беседе с «РИА Новости».

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«Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», — рассказала она

Веббер добавила, что те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют. При этом отель отмечает увеличение продолжительности проживания.

По словам Веббер, условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах отель не столкнулся с потребностью снижения цен, так как основная часть гостей — европейцы, которые сейчас активно путешествуют.

Новым отелям, которые ранее ориентировались на российских туристов, пришлось скорректировать планы.

«Порядка 33 процентов наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить», — рассказал директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.

Тем не менее, Панайотис считает, что немногие приезжающие из РФ — по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные номера, посещают дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.

Панайотис отметил, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.

Ранее, 13 июля, аналитик в крупной российской компании по продаже билетов рассказал «Известиям», что средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с сезоном 2021-го. Отмечалось, что сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию и ОАЭ.

Эксперты утверждают, что рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Помимо этого, на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации.

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