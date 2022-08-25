Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2022/23

В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В группу A вошли нидерландский «Аякс», английский «Ливерпуль», итальянский «Наполи» и шотландский «Рейнджерс». Квартет B составили португальский «Порту», испанский «Атлетико», немецкий «Байер» и бельгийский «Брюгге».

В группе C оказались немецкая «Бавария», испанская «Барселона», итальянский «Интер» и чешская «Виктория». Группу D сформировали немецкий «Айнтрахт», английский «Тоттенхэм», португальский «Спортинг» и французский «Марсель».

Итальянский «Милан», английский «Челси», австрийский «Зальцбург» и хорватское «Динамо» попали в квартет E. В составе группы F сыграют испанский «Реал», немецкий «Лейпциг», украинский «Шахтер» и шотландский «Селтик».

Группа G состоит из английского «Манчестер Сити», испанской «Севильи», немецкой «Боруссии» (Дортмунд) и датского «Копенгагена». В группу H включены французский ПСЖ, итальянский «Ювентус», португальская «Бенфика» и израильский «Маккаби».

Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 6 сентября по 2 ноября. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Ранее в этот же день стало известно, что футболист «Реала» Карим Бензема и главный тренер команды Карло Анчелотти были признаны лучшими в прошедшем сезоне по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).