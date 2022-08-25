УЕФА признал нападающего «Реала» Бензема лучшим игроком сезона-2021/22

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим футболистом в сезоне-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 25 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Бензема выиграл вместе с клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны. Всего он забил 44 мяча в 46 матчах за команду.

В составе сборной Франции форвард выиграл Лигу наций и забил шесть мячей.

Лучшим тренером сезона по версии УЕФА признан наставник «Реала» Карло Анчелотти.

В новом сезоне 11 августа «Реал» под руководством Анчелотти и с Бензема в составе выиграл Суперкубок УЕФА. Матч против немецкого «Айнтрахта» закончился со счетом 2:0.