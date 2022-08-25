Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Мир
Полянский заявил о скором визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
В Киеве переименовали 95 улиц и площадей
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

УЕФА признал нападающего «Реала» Бензема лучшим игроком сезона-2021/22

0
Фото: Global Look Press/Pablo Garcia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим футболистом в сезоне-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 25 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Бензема выиграл вместе с клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны. Всего он забил 44 мяча в 46 матчах за команду.

В составе сборной Франции форвард выиграл Лигу наций и забил шесть мячей.

Лучшим тренером сезона по версии УЕФА признан наставник «Реала» Карло Анчелотти.

В новом сезоне 11 августа «Реал» под руководством Анчелотти и с Бензема в составе выиграл Суперкубок УЕФА. Матч против немецкого «Айнтрахта» закончился со счетом 2:0.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022