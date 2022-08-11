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Испанский «Реал» всухую обыграл германский «Айнтрахт» и взял Суперкубок УЕФА

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cristiano Mazzi
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Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл соперников из Германии «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра прошла 10 августа на Олимпийском стадионе в Хельсинки и закончилась со счетом 2:0.

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Первый гол в матче на 37-й минуте сделал защитник мадридцев Давид Алаба — он забил в пустые ворота. Ближе к середине второго тайма, на 65-й минуте, точный удар Карима Бензема принес команде второй гол в игре и 324-й в составе «Реала». Разбавить нулевой счет «Айнтрахту» в этот раз не удалось, команда не смогла забить ни одного мяча мадридцам, сообщил «Спорт-Экспресс».

Эта встреча двух клубов на поле стала второй для них в истории. Первый раз клубы сыграли в 1960 году в финале Кубка европейских чемпионов. Тогда немецкий клуб уступил соперникам со счетом 7:3.

«Реал» в пятый раз стал обладателем Суперкубка, что приблизило клуб к достижениям «Милана» и «Барселоны» по этому показателю. За Суперкубок УЕФА борются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона.

В этом году российские футбольные клубы не участвуют в международных матчах. 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. В ответ на это Российский футбольный союз назвал действия ассоциаций нелегитимными и заявил о намерении оспорить решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

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