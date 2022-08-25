Карло Анчелотти признан лучшим тренером года по версии УЕФА

Возглавляющий «Реал Мадрид» итальянец Карло Анчелотти признан лучшим тренером сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Спорт-Экспресс».

О награде объявили 25 августа в Стамбуле во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Ранее, 12 августа, стало известно, что претендентами на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА стали Анчелотти, а также испанец Хосеп Гвардиола и немец Юрген Клопп.

Отмечалось, что в минувшем сезоне Анчелотти привел мадридский «Реал» к победе в чемпионате Испании, Суперкубке страны и Лиге чемпионов, став первым тренером, выигравшим главный клубный турнир Европы в четвертый раз.

В прошлом году лучшим тренером по версии УЕФА был признан немец Томас Тухель.