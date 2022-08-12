Названы претенденты на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА

Итальянец Карло Анчелотти, испанец Хосеп Гвардиола и немец Юрген Клопп претендуют на награду лучшему тренеру года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом организация сообщила 12 августа на своем сайте.

В минувшем сезоне Анчелотти привел мадридский «Реал» к победе в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, став первым тренером, выигравшим главный клубный турнир Европы в четвертый раз.

Гвардиола помог «Манчестер Сити» в четвертый раз за пять лет выиграть чемпионат Англии, а также довел свою команду до полуфинала Лиги чемпионов, сообщил «Спорт-Экспресс».

Клопп вместе с «Ливерпулем» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также остановился в шаге от титула в чемпионате страны и Лиге чемпионов.

Обладатель награды будет объявлен 25 августа. В этот же день УЕФА назовет лучшего футболиста сезона, а также победителей в женских категориях.

В прошлом году лучшим тренером по версии УЕФА был признан немец Томас Тухель.

11 августа испанский «Реал» всухую обыграл германский «Айнтрахт» и взял Суперкубок УЕФА. Матч в Хельсинки закончился со счетом 2:0. Мячи забили Давид Алаба и Карим Бензема.