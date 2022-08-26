Плыть — теперь по-новому

На вооружение ВМФ поступают атомные подводные лодки четвертого поколения. Они представлены проектами субмарин с баллистическими ракетами на борту семейства 955 и 955А «Борей» и ударными лодками с разнообразным ракетно-торпедным оружием семейства 885 и 885М «Ясень». Эти корабли будут служить ориентировочно до 2050–2070 годов. В создании подводных крейсеров с баллистическими ракетами на борту Россия опережает США и Великобританию. В состав соединений Северного и Тихоокеанских флотов уже входят серийные корабли четвертого поколения, а Запад только начинает работы по созданию своих ракетных лодок.

В то же время вести технические изыскания по созданию атомоходов на их замену надо уже сейчас. На форуме «Армия-2022» ЦКБ МТ «Рубин» представило свое видение лодки на замену ныне строящимся в виде концепта арктического ракетного крейсера с шифром «Арктур». ЦКБ морской техники «Рубин» входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации, но макет этой лодки и ряда других объектов — электрической подводной лодки, АНПА «Суррогат-В», ракетного подводного крейсера специального назначения проекта 955А — находились в павильоне Военно-морского флота. «Арктический» означает оптимизацию проекта для действий в водах Северного Ледовитого океана — района, который становится зоной столкновения интересов России и ряда недружественных ей стран.

Примечательно, что рядом с лодкой «Арктур» стоит модель лодки проекта 955А «Борей», масштаб моделей един. «Арктур» заметно меньше «Борея». «Рубин» вообще делает ставку на уменьшение размеров подводных лодок. Это позволит существенно сузить разные физические поля подводной лодки и сделать ее более малозаметной для противника. Время больших подводных лодок, наподобие крейсера проекта 941 «Дмитрий Донской» или новейшей подводной лодки «Белгород», уходит в прошлое. Теперь тенденция развития подводного кораблестроения идет к уменьшению размеров подводного корабля.

Удивительна форма корпуса лодки «Арктур» — она трапецеидальная. Ранее кораблестроители использовали для подводных лодок кругловато-эллипсоидальную форму. Теперь же во главу угла ставится скрытность от гидроакустического обнаружения в низкочастотном диапазоне, поэтому и принята форма по стелс-технологиям.

Можно предположить, что внешний корпус лодки будет изготовлен из композитных материалов, попутно выполняющих функции гидроакустического покрытия. Лодка также имеет пять конформных антенн перспективного гидролокационного комплекса. Она оснащена ядерным реактором и схемой электродвижения. Такая схема предполагает, что будут убраны длинные валы двигателей, а ядерный реактор с турбиной будут вырабатывать ток, поступающий на электродвигатели, размещенные в водометах.

Но, пожалуй, самое интересное в «Арктуре» — это его системы вооружений. Лодка оснащена 12 универсальными пусковыми установками. Невозможно их не сравнить со стаканом. В такие установки можно загружать модули с разнообразной полезной нагрузкой. В частности, в одном из стаканов находился модуль с шестью подводными роботами, похожими на аппарат «Клавесин-2». Соответственно, лодка будет в ходе своего похода выпускать эти роботы. Они могут исследовать район, куда лодка выдвигается, производить обследование дна, чтобы находить скрытые противником подводные объекты типа морских мин.

Другие модули могут содержать в себе баллистические ракеты, крылатые и гиперзвуковые ракетные комплексы, подводные мины. В целом же благодаря таким универсальным пусковым модулям ударные и ракетные стратегического назначения подводные лодки сливаются в один класс многоцелевых подводных боевых систем. В зависимости от загрузки лодки могут решать разнообразные военные задачи — как наносить ядерный ракетный удар возмездия по территории вероятного противника, так и вести борьбу с разнообразными морскими и сухопутными целями.

Другая система оружия — четыре торпедных аппарата калибра 533 мм. В «Рубине» считают, что нет необходимости создавать более толстые торпеды, развитие миниатюризации сможет создать торпеды нового поколения в существующих размерах.

На «Арктуре» также есть два посадочных места для необитаемых подводных аппаратов большего размера. В частности, для создаваемых АНПА «Суррогат-В». Автономный необитаемый подводный аппарат «Суррогат-В» может нести гидроакустическую аппаратуру для обследования морской толщи и поиска подводных объектов противника, служить выносными пунктами для связи с другими боевыми единицами и вышестоящим командованием, служить в качестве ложных целей и решать другие задачи. На этих местах могут располагаться и другие подводные аппараты. А в носовой части подводной лодки видны несколько люков, в которых могут располагаться системы противоторпедной защиты.

Такой симбиоз подводной лодки и робототехнических систем — будущее в сфере ведения подводных войн.

Это можно смоделировать так: в особый период лодка «Арктур» в ракетном варианте выходит в назначенный район боевого дежурства. Предварительно в этом районе развертывается гидроакустическая система подводного наблюдения «Гармония» для обнаружения посторонних объектов, выставляются подводные маяки системы позиционирования, датчики ретрансляторы, роботизированные системы охраны. Лодка «Арктур» прибывает в назначенный район, выпускает свои необитаемые аппараты, производит с их помощью доразведку подводной среды, определяет свое местоположение, устанавливает связь и обмен данными с находящимися в этом районе системами. Переходит в режим тишины. В случае поступления сигналов боевого управления лодка получает их через подводные ретрансляторы, переходит в боевое положение и решает задачи ядерного возмездия. После этого она уходит в другой район ожидания.

В целом же представленный концепт подводной лодки нового поколения имеет явно выраженные футуристические черты, вызывающие в памяти фантастические сериалы и фильмы, демонстрирует научную мощь российских ученых и инженеров, и он точно стал одной из ярких военно-морских фишек прошедшего форума «Армия-2022». Безусловно, еще предстоит создать многие технологии, такие как малогабаритные ядерные реакторы, баллистические ракеты уменьшенного размера, новые материалы и многое другое. Но у России нет невыполнимых задач.

Автор — военный историк

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