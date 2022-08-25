Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли

Россия и Белоруссия перевели основные платежи между собой в российские рубли. Об этом 25 августа сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», — приводит его слова БелТА.

Головченко сообщил об этом на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

23 августа сообщалось, что власти Белоруссии проводят с Россией предметные переговоры по поводу создания морских терминалов на побережье Балтийского моря.

11 августа Головченко рассказал о принятом Белоруссией решении создать порт на северо-западе России. Отмечалось, что проект заработает до конца года. Минску нужны дополнительные портовые мощности, чтобы переваливать большие объемы грузов, в том числе минеральные удобрения, и осуществлять контейнерные перевозки.

7 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о единении с Россией при сохранении суверенитета республики. Как указал белорусский лидер, сейчас его страна ведет очень активную работу на российском направлении.

1 июля президент России Владимир Путин назвал взаимоотношения между двумя государствами примером образцового уровня стратегического партнерства и союзничества. Так, российский лидер указал на сохранность и приумножение традиций «крепкой дружбы и взаимовыручки» и взаимную выгоду и равноправность интеграции Союзного государства.