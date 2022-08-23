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Белоруссия обсуждает с Россией создание морских терминалов на Балтике

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Власти Белоруссии проводят с Россией предметные переговоры по поводу создания морских терминалов на побережье Балтийского моря. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков журналистам.

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«Предметные переговоры ведутся, в принципе, о создании терминалов на балтийском побережье. Будет это Мурманск, Усть-Луга или Питер — в принципе, это сейчас определяют», — пояснил Снопков.

11 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции призвал принять меры в связи с изъятием Литвой грузов «Беларуськалия» в Клайпедском порту, так как это не должно пройти безнаказанно. Премьер-министр страны Роман Головченко дополнил слова главы государства, заявив, что Литва «отжала» белорусскую собственность.

1 февраля Головченко заявил, что транзит белорусского калия переориентирован на российские порты после того, как в январе литовская госкомпания «Железные дороги Литвы» (ЛЖД) официально сообщила «Беларуськалию» о расторжении договора о транзите через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений. С февраля компания прекратила предоставление своих услуг ОАО «Беларуськалий».

12 января стало известно, что правительство Литвы расторгло соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений белорусского производства. В связи с этим президент России Владимир Путин распорядился о строительстве в Ленинградской области порта для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.

Лукашенко тогда подчеркнул, что власти Белоруссии не намерены возвращаться к применению для этих целей территории Литвы и Украины после введения ими соответствующего запрета.

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