Белоруссия запланировала построить порт на северо-западе России

Белоруссия приняла решение о создании порта на северо-западе России, проект заработает уже до конца года. Об этом сообщил в четверг, 11 августа, премьер-министр республики Роман Головченко.

По его словам, Минску нужны дополнительные портовые мощности, чтобы переваливать большие объемы грузов, в том числе минеральные удобрения, и осуществлять контейнерные перевозки.

«Поэтому президенту [Белоруссии Александру Лукашенко] были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время», — цитирует Головченко БелТА.

Он добавил, что порт будет создан на северо-западе РФ. Ожидается, что проект заработает уже в самое ближайшее время.

«До конца этого года точно», — уточнил премьер.

Ранее в четверг Лукашенко провел совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции через Россию. Во время своего выступления он отметил, что белорусские компании уже ведут работу по использованию российских портов для экспорта своей продукции.

Президент Белоруссии также сообщил, что Москва поддерживает республику в ее стремлении развивать портовую инфраструктуру на территории РФ. По поручению Лукашенко белорусское правительство должно просчитать все возможные варианты создания собственной портовой инфраструктуры в России.

В настоящее время Белоруссия сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях, для республики действуют особые тарифы, выгодные для двух государств.