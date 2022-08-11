Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Мир
Арестович рассказал о просьбах европейцев «добить Россию»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Экономика
Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

Белоруссия запланировала построить порт на северо-западе России

Премьер Белоруссии Головченко рассказал о создании порта на северо-западе России
0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия приняла решение о создании порта на северо-западе России, проект заработает уже до конца года. Об этом сообщил в четверг, 11 августа, премьер-министр республики Роман Головченко.

Белорусский маневр: Минск нарастил экспорт топлива в РФ в 10 раз
Поставки из соседнего государства могли бы сгладить рост цен на заправках

По его словам, Минску нужны дополнительные портовые мощности, чтобы переваливать большие объемы грузов, в том числе минеральные удобрения, и осуществлять контейнерные перевозки.

«Поэтому президенту [Белоруссии Александру Лукашенко] были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время», — цитирует Головченко БелТА.

Он добавил, что порт будет создан на северо-западе РФ. Ожидается, что проект заработает уже в самое ближайшее время.

«До конца этого года точно», — уточнил премьер.

Ранее в четверг Лукашенко провел совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции через Россию. Во время своего выступления он отметил, что белорусские компании уже ведут работу по использованию российских портов для экспорта своей продукции.

Президент Белоруссии также сообщил, что Москва поддерживает республику в ее стремлении развивать портовую инфраструктуру на территории РФ. По поручению Лукашенко белорусское правительство должно просчитать все возможные варианты создания собственной портовой инфраструктуры в России.

В настоящее время Белоруссия сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях, для республики действуют особые тарифы, выгодные для двух государств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022