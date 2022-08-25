ЦБ РФ назвал объем международных резервов

Международные резервы России составили $574 млрд по состоянию на 19 августа. Соответствующая информация об этом размещена на сайте Центробанка в четверг, 25 августа.

«Объем международных резервов по состоянию на 19 августа составил $574,0 млрд, сократившись за неделю на $6,6 млрд или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в заявлении регулятора.

18 августа сообщалось, что международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд. Так, по состоянию на 5 августа объем международных резервов страны составлял $574,8 млрд. Уже 12-го числа цифра выросла до $580,6 млрд.

22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что иски по возврату заблокированных международных резервов страны всё еще находятся в стадии подготовки.

Ранее, 16 июня, Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда, передает RT.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр указал на то, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.