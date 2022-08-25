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Патрушев призвал с помощью ТВ бороться с иностранным влиянием в Карелии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Карелия должна быть обеспечена устойчивой работой мобильной связи и российского телевещания, чтобы пресечь иностранное влияние на население. Об этом 25 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание», — заявил он на совещании по вопросам экономической безопасности республики.

По его словам, угроза Карелии стала исходить после того, как начался процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также начался процесс по ограничению поездок россиян в Европу.

«Особое внимание в сегодняшних геополитических условиях, в первую очередь в связи с принятыми решениями о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции и сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, следует уделить социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики», — отметил секретарь Совбеза.

9 августа сообщалось, что в Бердянске Запорожской области запустили аналоговое вещание российских телеканалов РЕН ТВ и «Россия 24». На последнем будет выходить блок местных новостей, подготовленный телекомпанией «Свободный Бердянск».

24 июня военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

21 июня Минобороны РФ заявило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть распространилась на всю территорию области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Херсонская область и часть Запорожской полностью перешли под контроль ВС РФ.

Ситуация в Донбассе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинской армии. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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