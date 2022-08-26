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Тут и штамм: ученые обнаружили новый вариант ВИЧ

Чем он опасен и как широко может распространиться
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Ученые обнаружили неизвестный ранее штамм вируса иммунодефицита человека у 14 мужчин на острове Кипр. Как сказано в научной статье о результатах исследования, новый рекомбинантный вариант ВИЧ сочетает в себе участки ДНК четырех разных подвидов возбудителя СПИДа. По мнению экспертов, количество случаев инфицирования позволят сделать вывод, что штамм устойчив и способен к распространению в популяции. Он может представлять серьезную опасность, если окажется резистентным к существующим противоретровирусным препаратам. Но точнее определить свойства «химерного» варианта ВИЧ можно будет только после многолетнего наблюдения за инфицированными.

Реальная химера

Ученые из Университета Кипра совместно с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) обнаружили неизвестный ранее штамм вируса иммунодефицита человека типа 1. Новый вариант возбудителя СПИДа нашли у 14 мужчин, сдавших анализы на острове в период с 2017 по 2021 год. Среди них — граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии в возрасте от 29 до 75 лет. Большинство проживали в районе курортного города Пафос.

Расшифровка генома вируса показала, что он рекомбинантный, то есть сочетает в себе наследственную информацию от различных вариантов ВИЧ. Находка ученых получила название CRF91_cpx.

Тут и штамм
Пафос
Фото: Global Look Press/imageBROKER/STELLA
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«С момента открытия штамма CRF91_cpx к кластеру, в котором распространяется вирус, присоединились еще два пациента, что говорит о его активном росте», — указали ученые в статье с результатами своего исследования.

По словам специалистов, к появлению рекомбинантного штамма могла привести коинфекция, когда носитель одного варианта заразился еще одним или сразу несколькими. Такая ситуация возможна, например, в результате незащищенного полового контакта между двумя инфицированными людьми. Кипр — одно из наиболее подходящих на планете мест для появления таких «химерных» штаммов, так как здесь на отдыхе встречаются ВИЧ-положительные пациенты из Европы, Азии и Африки. Уже известно, что свежий вариант вируса обнаружили и в Греции.

— Новый штамм состоит из четырех разных вирусов. На Кипре циркулируют одномоментно сразу несколько подтипов ВИЧ. И создалась ситуация, когда люди много раз вступали в контакты с другими зараженными, что привело к возникновению «химеры». Количество выявленных инфицированных — 14 человек — свидетельствует о том, что штамм жизнеспособен и может распространяться в популяции. Однако насколько рекомбинация изменит его свойства, неизвестно, — сказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

Далеко идущие последствия

Исследования молекулярной эпидемиологии вируса иммунодефицита человека продолжаются уже много лет. Все штаммы делятся на два типа: ВИЧ-1, который наиболее распространен, и ВИЧ-2. У доминирующего ВИЧ-1 множество разных линий. При этом многие из новых штаммов устойчивы к лекарствам, пояснил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Тут и штамм
анализ
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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— Поэтому появление нового рекомбинантного штамма может иметь далеко идущие неприятные последствия, если выяснится, что этот вирус будет резистентен к большинству используемых антиретровирусных препаратов, — сказал эксперт.

Рекомбинантные штаммы отличаются от мутировавших — они являются результатом обмена генетической информацией между вариантами вируса, а не следствием эволюции, подчеркнул эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. По его словам, рекомбинантных штаммов обнаружено довольно много, и ничего особенного они в борьбу с ВИЧ-инфекцией не привносят. Пока не выявлено вариантов с особо опасными свойствами, к тому же заражено пока мало людей, отметил эксперт. Чтобы сказать что-то о свойствах нового штамма, нужно следить за течением болезни у инфицированных — как известно, ВИЧ прогрессирует много лет, добавил Вадим Покровский. Пока нет данных, что новые варианты как-то влияют на существующие методы лечения, сказал он.

— Существенно новые штаммы могут влиять на разработку вакцин. Многие страны создают препараты только против тех подтипов, которые распространены на их территории. Однако так как завозят новые штаммы и возникают рекомбинантные варианты, нужно делать вакцину не против отдельного подтипа, а универсальную — против разных штаммов, — пояснил Вадим Покровский.

Вирус иммунодефицита человека чаще всего мутирует при лекарственной терапии, добавил Альберт Ризванов. По его словам, если не соблюдать режим приема препаратов, то вырабатываются устойчивые к ним штаммы, что делает лечение неэффективным.

Тут и штамм
исследование
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Скорее всего, рекомбинация незначительно изменит свойства вируса. К счастью, комплексная ретровирусная терапия позволяет ВИЧ-инфицированным жить нормальной жизнью. Но, как показывает данное исследование, важно не только жить, но и соблюдать банальные эпидемиологические правила. Так как, когда два ВИЧ-положительных человека вступают в интимную связь, возникают риски возникновения новых штаммов, — предупредил специалист.

Ученый напомнил, что аналогичные рекомбинации происходят и у других вирусов. Например, есть штамм коронавируса «Дельтакрон», сочетающий свойства вариантов «Дельта» и «Омикрон».

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