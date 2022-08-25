Медведев рассказал о сценариях окончания спецоперации РФ в Донбассе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у специальной операции есть «всего полтора» сценария окончания. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что многие политологи строят большое количество разных прогнозов касательно окончания спецоперации, однако фактических вариантов завершения существенно меньше.

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur!» — подчеркнул Медведев.

Ранее 25 августа журналист издания The Guardian Дэн Саббаг заявил, что возможны пять различных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.

В конце июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны четко дать понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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