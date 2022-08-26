«У нас на ММКФ представлено около 70 стран и более 230 картин»

Всего за квартал после своего назначения на пост председателя отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев добился того, что ивент, во-первых, состоится, а во-вторых, там будет почти сорок фильмов из Франции и США. И еще две сотни — из других государств. В планах Кудрявцева — превратить фестиваль в «кинохаб» мирового масштаба, локомотив глобальной кинематографической альтернативы Голливуду. Накануне старта 44-го ММКФ он рассказал «Известиям», как именно собирается это сделать.

«Мы не видим огромную часть кинематографического мира»

— Все знают, что организовать международный кинофестиваль за два месяца невозможно. Особенно такой, как ММКФ. Как это всё же удалось сделать?

— Не совсем всё-таки за два. Скорее за квартал. Штаб фестиваля еще с зимы проделал большую работу по сбору картин, но летом наступила, я бы сказал, «горячая фаза» переформатирования, и на его темпы и характер сильно влияла внешняя конъюнктура. Многие правообладатели сначала соглашались на участие, а потом в какой-то момент отказывались. Другие, напротив, ближе к концу формирования программы заявили о своем желании туда всё же попасть.

Мое главное открытие — это то, как много стран хотели попасть на фестиваль. Это превзошло все наши самые смелые ожидания. У нас представлено около 70 стран, более 230 картин — игровых, документальных и анимационных, сериалов и коротких метров. Программа насыщенная, разнообразная. Очень сбалансированная по географическому представительству.

— Что вы имеете в виду?

— На моей памяти это первый фестиваль, не Московский, а вообще первый, а я почти полтора десятка лет слежу за фестивальной жизнью мира, — так вот это первый фестиваль, на котором мы видим настолько сбалансированную картину мирового кинематографа. Мое главное нарекание к международному фестивальному движению, как зрителя, наблюдателя и журналиста, связано с тем, что фестивали обычно сбалансированы только на словах, фасадно, а не по сути. В этом никто не виноват, наверное, это просто инертность фестивальной культуры.

Любой МКФ класса А, где представлены т.н. традиционные, «большие» национальные кинематографии, с сильным акцентом на страну проведения, для диковинки обычно зовет что-то из «нетрадиционных», «новых» кинематографий. Похоже на цирк или зоопарк, куда привозят диковинных зверей. Их выводят из клетки погулять по набережной Круазетт или пляжам острова Лидо , а потом сажают обратно в клетку и — назад. В итоге мы не видим огромную часть того кинематографического мира, который на самом деле рождается. А хотелось бы, чтобы он рождался на наших глазах. На ММКФ мы наконец-то это увидим.

— За несколько месяцев до фестиваля отборочная комиссия существенно сменила состав. Это вызвало множество слухов и версий. Что произошло на самом деле?

— Я получил от руководства фестиваля предложение возглавить отборочную комиссию. С азартом, но не без трепета, сознавая всю огромную ответственность, я на эту творческую задачу согласился. Обновление отборочной комиссии не было моей инициативой. У меня была задача, я встретил ее с открытым забралом. Нужно было оперативно сформировать команду и работать. Если говорить абстрактно, любому МКФ нужны обновления — программ, отборщиков, чтобы не замыливался глаз, приходило новое видение. Я буду рад увидеть смену и себе однажды . Раз в несколько лет всё равно нужна какая-то ротация.

— Что составляет новую концепцию фестиваля, кроме максимально широкой географии? Он станет деловым форумом?

— Само г еографическое положение ММКФ, в центральной части гигантского континента, обязывает его развиваться как киноторговый хаб. На фестивале всегда была сильная деловая программа, попытки сделать кинорынок, превратить его в площадку для практического нетворкинга. Есть намерение придать этому более эффективный и серьезный формат.

Московскому фестивалю нужен свой кинорынок. Вернее, даже так: московскому кинорынку хорошо бы развиваться рядом с ММКФ, как это бывает на всех крупных международных смотрах . Мировое торговое киносообщество любит говорить, что Каннский фестиваль — мероприятие на полях кинорынка Марше дю филм, Берлинский — на полях европейского кинорынка. Правда, есть кинорынки типа AFM, при которых фестиваля вообще нет, и есть фестивали без большого кинорынка, как Венецианский. В любом случае я рассчитываю, что в ближайшие год-два мы сформируем торговую площадку на ММКФ. И хочется, чтобы деловая платформа ММКФ выполняла еще и кураторскую функцию.

Например, в этот раз в рамках деловой программы ММКФ будет проходить питчинг дебютантов. Это нужно развивать, укреплять, и мы этим займемся. ММКФ должен покровительствовать, помогать талантам со всего мира. Развивать их и, чего уж греха таить, вовлекать их в свой круг любимчиков. Чтобы вокруг фестиваля развивалась своя экосистема талантов и имен. Чтобы он, как и Канны с Венецией, продолжал открывать таланты.

«Представляю, как трудно приехать к нам»

— Конкурс российского кино ММКФ вы называете «витриной». Для кого она сейчас? Кто на нее в этом году посмотрит?

— Это новый конкурс на фестивале, «Русские премьеры», со своим полноценным жюри — в этом году его возглавил Сергей Урсуляк — и со своим призом «Серебряный Георгий». Этот конкурс и стал первым нашим шагом в создании киноторгового хаба в виде ММКФ. Такой хаб невозможен без представления всего разнообразия российского авторского кино, без витрины с конкурсной интригой. Мы знаем, что на ММКФ российские фильмы всегда были хорошо представлены, но в конкурсных программах это были единицы. Теперь в конкурсах и других программах их около трех десятков. Это создает дополнительный очаг притяжения для российских производителей, для их партнеров по копродукции, придает их участию в фестивале дополнительный вес и престиж.

«Витрина российского кино» — звучит цинично, рыночно, но витрина эта, как и в Каннах и Берлине, есть. Ей нужно только придать саспенс, элемент соревновательности, чтобы торги за свежий российский продукт имели все признаки аукциона. Когда ты в начале фестиваля можешь купить фильм за более низкую цену, и это как ставка в казино. А ближе к концу фестиваля, когда становятся понятны фавориты прессы и зрителей, цены растут, и тут ясно, угадал ли ты. Для авторского кино это мощный стимул, потому что оно самое хрупкое, незащищенное, уязвимое, оно требует особого подхода при производстве, продвижении, прокате и продажах. Фестивали выполняют здесь особую роль, но мало просто экспертизы жюри и фестивального сообщества. Очень важно, чтобы действительно любопытные для аудитории проекты получали достойную цену.

— Что было самым сложным при подготовке фестиваля?

— Будете смеяться, но — выбирать. Выбор сложный, многообразный, многофакторный, мы действительно много спорили и обсуждали. Нам было из чего выбрать. Это сотни и сотни заявок. Разбегались глаза. А надо было сформировать из этого программу. Вот самая сложная, но одновременно самая приятная и творческая часть процесса. В остальном работа команды ММКФ, сложившейся за эти годы, была настолько четкой и слаженной, что задача была скорее приятной, чем трудной.

— Будут ли зарубежные звезды?

— Конечно! Приезжают актеры, режиссеры, мастера мирового кинематографа. Мы счастливы констатировать, что это будут десятки гостей. Больше не только, чем в годы пандемии, но и в иные допандемийные. Что особенно отрадно, много гостей из так называемых недружественных стран. Их мужеству, решимости представить свое кино в Москве, несмотря на сложнейшую международную обстановку, мы аплодируем. Хочется выразить им свое восхищение. Представляю, как трудно приехать к нам, понимая, как на это отреагируют у тебя на родине, какое шипение понесется тебе в спину. Но искусство остается таким, каким мы его любим: смелым, способным наводить мосты. Оно для этого и нужно, чтобы наводить мосты, а не сжигать их.

Мы не отказывались от концепции открытого фестиваля, который не ставит санитарных кордонов. ММКФ может на общем фоне стать одним из локомотивов глобальной кинематографической альтернативы тому большому Голливуду, той системе контроля, которая за счет дистрибуции, крепких (говорю это с уважением) деловых связей злоупотребляет своими возможностями , как мы это, к сожалению, видим сейчас. В новой альтернативе Голливуду те страны и территории, которые было принято на главных площадках считать игроками «остального мира», постепенно становятся игроками «основного мира». Это Индия и Китай, Азия и Тихоокеанский регион, Африка, которая у нас будет представлена Нигерией. Страны Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Это кинематографии с мощнейшими токами глубинной энергии, которую нельзя игнорировать. Они явят миру новые имена, киноязыки, открытия. Вопрос в том, кто первым займется изысканиями в этом направлении. ММКФ здесь один из первых.

«ММКФ остается фестивалем класса А»

— FIAPF заморозил лицензию ММКФ. Уже много лет идут разговоры, что категория А — это уже давно вполне условное понятие, которое ни на что не влияет. Сказывается ли эта заморозка на работе?

— Внесу важную коррективу. Категория А присваивается мировым фестивальным площадкам, что называется, автоматом. Существует ежегодная процедура рассмотрения досье фестиваля на предмет его соответствия регламентам FIAPF. В этом году досье ММКФ, насколько я понимаю, просто не рассматривалось. Считать это отзывом лицензии нельзя ни формально, ни де-факто. Можно сказать, сделали вид, что ММКФ в этом году как бы нет, хотя все знают, что он есть.

Мы понимаем всю пользу регламента FIAPF, который нужно соблюдать. Это необходимо для защиты правообладателей от нарушения авторских прав. И это определенные обязательства, которые фестивали на себя берут, — по продвижению, защите и поддержке авторского кино. Мы до буквы, до запятой продолжаем соблюдать регламент. У нас даже создана регламентная комиссия, которая следит, чтобы никаких отступлений не произошло ни в этом, ни в последующие годы. Так что ММКФ остается фестивалем класса А не только де-факто — де-юре у него этого никто не отнимал.

— Какие главные шаги для ММКФ вы планируете сделать, как только фестиваль закончится?

— М ы будем развивать те программы, которые мы внедрили или возродили в сетке ММКФ. Будем интенсивнее заниматься развитием сериальной, анимационной программ. Безусловно, серьезнейший акцент на конкурсе «Русские премьеры». Чтобы за следующие годы построить при нем киноторговую площадку. Фокус на деловую программу будет сделан очень заметный . Я думаю, что и вся аудитория, и всё мировое киносообщество только выиграют, если будет создано несколько новых мощных источников притяжения как в зрительской, так и в деловой части. Востребованность такой площадки будет только возрастать.