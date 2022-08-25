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Защита Шевчука обжаловала штраф по делу о дискредитации ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление суда о штрафе в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом адвокат музыканта Александр Передрук заявил ТАСС в четверг, 25 августа.

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«Прошу суд... постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении № 5-803/2022 отменить», — говорится в тексте жалобы.

Также в документе говорится о просьбе прекратить производство по делу об административном правонарушении, передает RT.

Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Башкирии, уточняется на сайте kp.ru.

Ранее, 16 августа, суд в Уфе оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ, пишет Life.Ru.

Сам музыкант не явился в зал суда по причине карантина, на котором находился из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. На заседании была допрошена составившая протокол на музыканта после его концерта в Башкирии представитель полиции Рашида Камалова.

Она доказала, что дискредитирующие спецоперацию слова услышали примерно 8 тыс. зрителей.

15 июля на артиста вновь зарегистрировали административное дело о дискредитации ВС РФ. 18 мая на концерте в Уфе Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В отношении музыканта был составлен административный протокол. Сам Шевчук давать показания отказался.

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