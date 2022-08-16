Суд оштрафовал Шевчука на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС РФ
Суд в Уфе во вторник, 16 августа, оштрафовал музыканта, солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука на 50 тыс рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).
Сам Шевчук не явился в зал суда по причине карантина, на котором находится из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. На заседании была допрошена составившая протокол на музыканта после его концерта в Башкирии представитель полиции Рашида Камалова.
Она доказала, что дискредитирующие спецоперацию слова услышали примерно 8 тыс. зрителей.
«Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — озвучила вердикт судья.
15 июля на артиста вновь зарегистрировали административное дело о дискредитации ВС РФ.
19 мая материалы в отношении Шевчука поступили в Советский районный суд Уфы и были зарегистрированы. Позднее их передали для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Но суд материалы не принял к производству и направил для устранения недостатков.
18 мая на концерте в Уфе Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В отношении музыканта был составлен административный протокол. Сам Шевчук давать показания отказался.
4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.
Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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