Запад определился с преемниками президента Украины Владимира Зеленского, которых у него сразу несколько. Как заявил 25 августа бывший депутат Верховной рады Илья Кива, контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

«Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становится все более токсичным и вызывающим раздражение», — отметил Кива в своем Telegram-канале.

По его мнению, «план смены команд у власти» возник у Вашингтона еще весной, а Залужный (представитель команды Порошенко), Порошенко, Аваков и Кличко — это те фигуры, которые будут дальше стоять «у руля» для контроля западных земель страны.

Накануне постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада, несмотря на всю их финансовую и военную помощь, не смогут предотвратить скорое фиаско киевского режима. Они смогут только растянуть во времени его агонию, заявил постпред РФ.

23 августа на брифинге по итогам саммита «Крымская платформа» Зеленский заявил, что не планирует увольнять главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного и продолжает работать с ним одной командой.

До этого, 17 августа, украинские СМИ сообщили, что Зеленский хочет лишить поста главнокомандующего ВСУ Залужного. Кандидатура на его место была уже якобы подобрана. Самому Залужному должны были предложить пост министра обороны, который занимает Алексей Резников.

9 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Зеленский вряд ли останется на своей позиции, потому что предательство собственной страны дорого стоит. По словам депутата, предъявлять претензии к Западу, требовать поставок вооружения действующий глава государства может только на страницах газет, в реальности же он не ступит и шагу без команды из-за океана.

Ранее в тот же день полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец указал на то, что вероятность госпереворота на Украине растет по мере ухудшения положения украинских войск в Донбассе.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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