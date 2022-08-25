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Конгресс США начал расследование против Twitter из-за проблем с безопасностью

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Фото: Global Look press/Karl-Josef Hildenbrand
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Бывший начальник службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил компанию в том, что она не смогла защитить информацию о сотнях миллионов своих пользователей, а также в пренебрежительном отношении к проблеме большого количества ботов на платформе. Опубликованные им факты лягут в основу инициированного судебным комитетом Конгресса США расследования в отношении соцсети, о чем 24 августа написало агентство Bloomberg.

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Затко в своем разоблачении обратил внимание на незащищенность персональных данных пользователей соцсети, а также на то, что руководство платформы не знает, сколько именно ботов на ней функционирует.

Более того, продолжает Затко, руководство Twitter отдавало приоритет не борьбе со спам-аккаунтами, а формальному росту числа ежедневных активных пользователей. При этом отдел продаж соцсети продолжает злоупотреблять телефонными номерами пользователей для таргетированной рекламы, нарушая таким образом соглашение с Федеральной торговой комиссией.

Позиция бывшего начальника безопасности соцсети привела к тому, что у него начался конфликт с руководством Twitter, который закончился его увольнением якобы за «неэффективное руководство и плохую работу». Предупреждения Затко о проблемах платформы Twitter охарактеризовала как «пронизанное несоответствиями и неточностями».

Заявление Затко, о котором сообщил телеканал CNN 23 августа, привлекло внимание судебного комитета Сената США, инициировавшего расследование в отношении соцсети. Законодатели отметили, что его разоблачения подчеркивают необходимость принятия федерального законодательства о конфиденциальности.

«Утверждения господина Затко о массовых сбоях в системе безопасности и вмешательстве иностранного государства в Twitter вызывают серьезную озабоченность. Если эти утверждения верны, они могут указывать на опасные риски для конфиденциальности данных и безопасности для пользователей Twitter по всему миру», — прокомментировали ситуацию сенаторы Дик Дурбин и Чак Грассли.

Отмечается, что предоставленная Затко информация может также подкрепить судебный иск миллиардера и владельца Tesla Inc. Илона Маска, который пытается аннулировать сделку на покупку Twitter из-за того, что руководство соцсети ввело его в заблуждение насчет количества ботов и спама на платформе.

16 августа Business Insider сообщил о том, что Илон Маск одержал победу в судебной тяжбе с Twitter по доступу к файлам со сведениями о спам-аккаунтах и ботах на платформе.

30 июля Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

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