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Пожилой массив: пенсионеры оказались наименее подвержены интернет-атакам

Какие схемы обмана в Сети сейчас используют мошенники
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пенсионеры оказались наименее подвержены фишинговым атакам. Среди пожилых людей, которые проходили по вредоносным ссылкам, лишь каждый пятый велся на уловки и терял деньги, а среди людей среднего возраста (35–44 года) — каждый третий. Об этом говорится в исследовании ВТБ (есть у «Известий»). Злоумышленники охотнее атакуют людей трудоспособного возраста, подтвердили в других банках, пояснив, что преступники рассчитывают на более крупный куш. В последнее время активно используются схемы, в которых предлагается вложить деньги для якобы моментального заработка, рассказали в ЦБ.

Пожилой знает

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Самыми устойчивыми к фишинговым атакам в 2022 году стали люди старше 55 лет: на уловки злоумышленников в интернете попадались лишь 20% людей этого возраста, переходивших по вредоносным ссылкам. Такие данные содержатся в исследовании ВТБ. Немного более подверженными этому виду мошенничества были молодые люди (18–34 года): они теряли деньги в интернете при посещении опасных ресурсов в 22% случаев. Чаще других на фишинг попадались люди 35–44 лет (32%) и 45–54 лет (25%).

В прошлом году ВТБ не исследовал возраст пострадавших от интернет-мошенничества. Данные ЦБ о категориях жертв содержатся лишь в отчете Банка России за 2020 год. В соответствии с ним на людей старше 50 лет приходилась почти половина случаев кибермошенничества.

Вместе с тем злоумышленники чаще атакуют мужчин: в 52% случаев деньги в интернете крадут у них. В число регионов с наибольшим количеством фишинговых атак вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области, а с наименьшим — субъекты Северного Кавказа. Таким образом, по данным ВТБ, среднестатистический портрет жертвы фишинга — это мужчина среднего возраста, проживающий в столичном регионе.

Пожилой массив
Пенсионеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— В первую очередь внимание злоумышленников привлекает наиболее активная возрастная группа клиентов 30–40 лет, которая больше всего пользуется цифровыми сервисами, в том числе — для финансовых операций. Интересно, что пенсионеры реже других попадаются на «фишинговые уловки», хотя доля клиентов в возрасте 55+ в цифровых каналах постоянно растет, — отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Если 2–3 года назад, на заре расцвета социальной инженерии, в целом на уловки мошенников чаще попадались люди старшего возраста, то в последний год их доля не превышала 30%, подтвердили тенденцию в Почта Банке. Его представитель уточнил, что растет число жертв среди людей среднего возраста (35–45 лет) с высшим образованием и достатком.

— Это связано с тем, что именно на них как на наиболее активную возрастную категорию направлены схемы, построенные вокруг кредитов. Раньше их схемы были более простыми, и на этот «крючок» попадалось главным образом более доверчивое старшее поколение с низким уровнем финансовой грамотности. Сейчас, с каждым новым витком, схемы становятся более сложными и изощренными, что позволяет «поймать на крючок» жертв среднего возраста, — пояснили в Почта Банке.

Адаптация под молодых

В основном на уловки мошенников в интернете попадаются клиенты 25–30 лет, которые часто используют сайты для покупки товаров, рассказала руководитель блока повышения эффективности бизнес-процессов УБРиР Светлана Цыганкова. Она добавила, что схемы, связанные с госвыплатами, чаще используются для обмана клиентов от 40 до 50 лет.

На уловки мошенников попадаются люди практически всех возрастов, заявили «Известиям» в ЦБ, не уточнив, какие группы наиболее подвержены уловкам злоумышленников. В регуляторе подчеркнули, что в последнее время мошенники активно используют схемы, предусматривающие вложение денег для моментального заработка. В Центробанке рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам и не оставлять на подозрительных сайтах личные данные, а также полные реквизиты карт, пароли и коды из SMS.

Пожилой массив
ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сейчас в фишинговых атаках в основном используются имена известных брендов, под них создаются страницы акций и распродаж, рассказали «Известиям» в департаменте информационной безопасности банка «Синара» (ранее — СКБ-банк). Там пояснили, что потенциальным жертвам предлагается на выгодных условиях приобрести товар или услугу с большой скидкой. После этого у граждан выманиваются данные карты, с помощью которых крадутся деньги.

Именно из-за специфики новых схем пенсионеры оказались менее уязвимыми, считает специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов. Он пояснил, что люди старшего поколения гораздо реже делают платежи в интернете: например, им привычнее сходить в магазин или же обратиться к родственникам за помощью с онлайн-покупками. Поэтому, когда фишинговый ресурс требует ввода данных карты, они чаще закрывают страницу, чем ведутся на уловку. С этим согласны и в «Лаборатории Касперского»: более молодые пользователи в целом активнее используют различные преимущества, которые предлагают современные сервисы и интернет.

Кроме того, уже несколько лет программы по повышению осведомленности и киберграмотности были в большой степени «заточены» на старшую возрастную категорию, добавил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов: возможно, теперь профилактика наконец начала действовать.

графика мошенники

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