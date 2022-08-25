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Корреспондент «Известий» показал работу ЗРК «Бук» в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Створки пусковой установки раскрыты. Ракеты — в вертикальном положении. Выпущенные снаряды сбивают украинский беспилотник. Очередная попытка диверсии со стороны вооруженных формирований Украины, которые попытались вычислить с воздуха позиции нашей пехоты, провалилась — дрон-разведчик ликвидирован. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 25 августа, представил кадры работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

ЗРК в полной боевой готовности круглосуточно. Сверхнадежный щит полностью контролирует небо. Мимо него не пройдет ни один воздушный враг. Комплекс помогает держать в тайне маршрут передвижения нашей пехоты в районе Угледара и защищает от атак все ближайшие от него населенные пункты, которые продолжают обстреливать националисты. Только за последние две недели эти расчеты уничтожили более 80 целей.

«Бук» всё видит: юг России прикрыли современными комплексами ПВО
По многим характеристикам эти ЗРК превосходят западные аналоги

«Работаем сегодня по всем целям, которые может применить противник. Беспилотники, вертолеты, снаряды, тактическая авиация <…> в ночное время противник применяет орудие РСЗО (реактивных систем залпового огня — Ред.) как советские, так и натовские», — рассказывает командир зенитно-ракетного дивизиона Рустам.

«Бук» — универсальный расчет. Видит всё на расстоянии 200 км от себя, его угол обзора 360 градусов, держит в поле зрения до 300 целей.

Несмотря на это, противник продолжает попытки диверсий. У зенитно-ракетного дивизиона Восточного военного округа целей меньше пока не становится. Главная задача — прикрытие российских военных на передовой. Им нужна поддержка как на земле, так и в небе.

16 августа Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» Западного военного округа. В оборонном ведомстве подчеркнули, что ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы целей. Несмотря на то, что ЗРК малой дальности, он способен обнаружить сразу 40 целей на расстоянии более 30 км.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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