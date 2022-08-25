Корреспондент «Известий» показал работу ЗРК «Бук» в Донбассе

Створки пусковой установки раскрыты. Ракеты — в вертикальном положении. Выпущенные снаряды сбивают украинский беспилотник. Очередная попытка диверсии со стороны вооруженных формирований Украины, которые попытались вычислить с воздуха позиции нашей пехоты, провалилась — дрон-разведчик ликвидирован. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 25 августа, представил кадры работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

ЗРК в полной боевой готовности круглосуточно. Сверхнадежный щит полностью контролирует небо. Мимо него не пройдет ни один воздушный враг. Комплекс помогает держать в тайне маршрут передвижения нашей пехоты в районе Угледара и защищает от атак все ближайшие от него населенные пункты, которые продолжают обстреливать националисты. Только за последние две недели эти расчеты уничтожили более 80 целей.

«Работаем сегодня по всем целям, которые может применить противник. Беспилотники, вертолеты, снаряды, тактическая авиация <…> в ночное время противник применяет орудие РСЗО (реактивных систем залпового огня — Ред.) как советские, так и натовские», — рассказывает командир зенитно-ракетного дивизиона Рустам.

«Бук» — универсальный расчет. Видит всё на расстоянии 200 км от себя, его угол обзора 360 градусов, держит в поле зрения до 300 целей.

Несмотря на это, противник продолжает попытки диверсий. У зенитно-ракетного дивизиона Восточного военного округа целей меньше пока не становится. Главная задача — прикрытие российских военных на передовой. Им нужна поддержка как на земле, так и в небе.

16 августа Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» Западного военного округа. В оборонном ведомстве подчеркнули, что ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы целей. Несмотря на то, что ЗРК малой дальности, он способен обнаружить сразу 40 целей на расстоянии более 30 км.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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