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Появились кадры работы ЗРК «Тор-М2» на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 16 августа показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что ЗРК противовоздушной обороны (ПВО) круглосуточно обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы целей. Несмотря на то, что ЗРК малой дальности, он способен обнаружить сразу четыре десятка целей на расстоянии более 30 км. При этом останавливаться для боевой работы «Тору» не обязательно, так как он может стрелять на ходу.

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Начальник расчета «Тор-М2» рассказал, что комплекс автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели, может сразу уничтожить несколько. По его словам, на днях боевой расчет и зенитный комплекс поразили баллистическую ракету «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Глубокой ночью поступила информация, летят высокоточные ракеты, высокоскоростные, буквально за 5 минут расчет увидел, взял на сопровождение и принял решение на поражение воздушной цели», — сказал он.

По данным Минобороны, ракета летела в сторону российской границы. В результате «Точка-У» упала посреди поля. Поражающие элементы попали в хвостовую часть, ракета отклонилась, упала и загорелась.

Уточняется, что для сохранности техники и безопасности расчета позиции приходится менять по несколько раз, так как разведка ВСУ ведет настоящую охоту за комплексами. Однако в министерстве заявили, что возможность совмещать походный и боевой режимы работы комплекса сводит опасность к минимуму.

Ранее, 8 августа, министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В ходе выполнения боевых задач зенитчиками было уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие дроны «Байрактар-ТБ2». Также были обезврежены БПЛА производства других иностранных государств.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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