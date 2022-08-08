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Минобороны РФ показало использование ЗРК «Оса» на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Зенитно-ракетные комплексы — неотъемлемая часть противовоздушного арсенала вооруженных сил РФ. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Расчеты ЗРК «Оса» в круглосуточном режиме осуществляют прикрытие подразделений ВС РФ от ударов с воздуха. Возможности комплекса позволяют обеспечивать надежную защиту войск и огневых позиций артиллеристов. Кроме того, «Осы» используются для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника (БПЛА).

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В ходе выполнения боевых задач зенитчиками было уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие дроны «Байрактар-ТБ2». Также были обезврежены БПЛА производства других иностранных государств.

Ранее, 7 августа, в МО сообщили о двух сбитых украинских Су-25. Один штурмовик попал под удар средств ПВО в районе поселка Радостное Херсонской области, а второй самолет украинских военных был ликвидирован оперативно-тактической авиацией в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области.

3 июля оборонное ведомство показало использование ЗРК «ТОР-М1» служащими Западного военного округа (ЗВО). ЗРК «Тор-М1» рассчитан на работу с практически любыми типами летательных аппаратов: от самолетов и вертолетов до баллистических ракет и беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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