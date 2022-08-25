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В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд

Reuters: в результате резкого роста цен производства и импорта немецкие экспортеры потеряли примерно В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marijan Murat
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Экспортеры Германии несут убытки из-за резкого роста цен производства и импорта, спровоцированного инфляцией в Евросоюзе. Об этом 24 августа заявило агентство Reuters со ссылкой на Союз германских промышленно-торговых палат (DIHK).

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Как отмечается в материале, за последние полгода немецкие компании понесли дополнительные расходы в размере €70 млрд, из-за чего они были вынуждены повысить цены на отпускаемые товары на 14,7%. Однако данная мера не помогла, так как стоимость производства и импорта за тот же период росла примерно в два раза быстрее.

Глава отдела внешней торговли DIHK Фолькер Трайер пояснил агентству, что ситуацию с торговлей можно охарактеризовать не иначе как «ценовой кризис», который Германия не сможет преодолеть как минимум в ближайшие полгода.

Одной из главных причин экономических проблем экспортеров стало ослабление евро, утратившего паритет с долларом и упавшего на самый низкий уровень за последние 20 лет.

«Это означает, что внешняя торговля Германии уже находится в фазе рецессии. В настоящее время нет никаких признаков того, что эта напряженная ситуация будет быстро разрешена», — заключил Трайер.

19 августа газета Die Welt рассказала о том, что немецкие промышленники и ремесленники потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца отменить наложенные на Россию санкции ради сохранения экономики страны. Представители торговой ассоциации подчеркнули, что падение уровня жизни даже для среднего класса приведет к резкому снижению покупательской способности.

2 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

8 июля обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих заявил, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию. По мнению автора статьи, властям страны пора признать, что антироссийские санкции не работают, а наносят удар именно по Германии.

3 июля газета Bild привела данные опроса INSA, согласно которому каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Также подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах.

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